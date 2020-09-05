مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

الخليج 365:

قرر مجلس الأمن والدفاع في السودان إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصا هذا العام، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية صباح السبت. وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ إن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

ذكرت وكالة أنباء السودان في الساعات الأولى من صباح السبت أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصا هذا العام.

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كما قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، إذ نقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.

وحسب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، فإن الفيضانات أسفرت أيضا عن إصابة 46 شخصا، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل.