تعليق ناري من عقيد أردني على تركي الحمد بعد تطاوله على السيادة القطرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تصدى العقيد المتقاعد في الجيش الاردني محمد علاء الدين العناسوة، للكاتب السعودي تركي الحمد، بعد تطاوله على السيادة القطرية.

وقال الحمد في تغريدة “خبيثة” رصدتها “وطن”، ” المشكلة مع قطر ببساطة، هي أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة.. وبس.. وخاصة مع الجارة الكبرى “.

ورد العناسوة على تطاول الحمد المعروف عنه تطبيله للأمير المراهق محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رداً نارياً حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً له :” ببساطة متناهية، قطر دولة محترمة ذات سيادة مستقلة صاحبة قرارها”.

وأضاف العناسوة :” قطر لها ثقلها ووزنها وبصماتها بجميع أنحاء العالم بالمجالات السياسية والإقتصادية والرياضية وحلقت وتفوقت على كثير من الدول الإقليمية والدولية “، ملجماً تركي الحمد بالقول :” العمل يقاس في الميزان والميدان وليس بالتغريد الفاضي وهذه حقيقة لا يمكن طمسها “. المادة السابقة دعم اممي عاجل للمتأثرين بالفيضانات بالبلاد المقالة القادمة مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

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