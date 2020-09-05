شنقراي رئيساً للجنة إزالة التمكين بالبحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أدى والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي القسم رئيساً للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال لنظام 30 من يونيو بولاية البحر الأحمر أمام رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا على أحمد حامد منصور وبحضور مقرر لجنة إزالة التمكين مجدي يوسف وممثل أعضاء اللجنة. من جانبه أوضح مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الأستاذ مجدي يوسف بأن أداء والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي القسم رئيساً للجنة إزالة التمكين أمام رئيس الجهاز القضائي بالولاية يأتي في إطار استكمال أعمال اللجنة وإجراءتها. وأكد مقرر لجنة إزالة التمكين بأن اللجنة باشرت أعمالها وتسير بالعمل بصورة جيدة وسوف تملك النتائج لجماهير الولاية.

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