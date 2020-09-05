وزير الدفاع: وجود الحلو في التوقيع يحل مسألة السلام بصورة تامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الدفاع السوداني يس ابراهيم يس حقيقة الخلاف حول الترتيبات الأمنية بين أطراف التفاوض الحكومة والحركة الشعبية شمال

وقال وزير الدفاع في حوار ل(أول النهار) على هامش التوقيع بالأحرف الأولى على السلام بالعاصمة الجنوبية جوبا أنهم عانوا في مسألة الترتيبات الأمنية في ملف دارفور الذي اخذ زمن طويلا ويتعلق بالدمج، وأوضح أن الحركة تحدثت عن أن يتم الدمج تدريجي خلال 7اعوام.

واوضح أن مسألة الترتيبات ليس فيها دمج تدريجي وانما مره واحدة.

وأشار إلى أن الجانب الحكومي رفض فكرة دمج القوات المدمجة والقوات المشاركة كتجربة نيفاشا والدوحة وابوجا ، وأضاف اصرينا على التعاريف التي تم الاتفاق عليها في البدايات.

وأشار إلى أن الحركات كانت تفاوض في 50% تم التنازل إلى 30% في المقابل رفعت الحكومة نسبتها إلى 5% بدلا عن 3%

وقلل إن الوساطة فرضت نسبة 15% للأطراف.

ووصف السلام بالمنقوص في ظل عدم مشاركة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وأشار إلى أن مشاركتهما تحقق الدافع الأقوى وتحقق السلام.

وأشار إلى وجود بعض الاشكالات الجانبية بين الحلو والوساطة

وزاد وجود الحلو في التوقيع يحل مسألة السلام بصورة تامة وأضاف السلام في النيل الأزرق وربوع جبال جنوب كردفان.

وأكد أن الوساطة وعدت ان الحلو قريبا سيأتي للسلام.