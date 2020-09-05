خطير للغاية .. الإمارات تحتل جزيرة سقطرى اليمنية ولا يُعرف ما يحدث بداخلها!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر حكومي يمني لقناة الجزيرة، الجمعة، أن سقطرى أصبحت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل ولا يُعرف ما يحدث داخلها.

وقال المصدر اليمنيّ إن سفينة إماراتية وصلت إلى ميناء سقطرى لا تعرف طبيعة حمولتها.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لسقطرى، حرصت الإمارات. منذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من 5 أعوام، على بسط نفوذها هناك.

وأرسلت الإمارات، في 2018، قوات تابعة لها إلى الجزيرة، من دون تنسيق مع الحكومة، فاعترضت الأخيرة بشدة، ورحل رئيس الوزراء حينها، أحمد عبيد بن دغر، مع وزراء ومسؤولين إلى الجزيرة، رافضين مغادرتها قبل رحيل القوات الإماراتية، ما جعل السعودية تتدخل للوساطة بين الإمارات والحكومة، بعد توتر كبير في العلاقات.

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