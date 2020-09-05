عرمان يدعو الشعب الى عدم الالتفات للقوى غير الراغبة في تحقيق السلام بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الاستاذ ياسر سعيد عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال – الجبهة الثورية ان اتفاقية السلام التي جرى توقيعها بالأحرف الأولى بالعاصمة جوبا يوم الاثنين الماضي يجب أن تصبح ملكا الشعب السوداني وان لا تكون اتفاقية للنخب.

وقال عرمان في حوار مع وكالة السودان للانباء لمبحثات السلام في جوبا ان السلام مطلب من مطالب الشهداء قبل الأحياء وهو مطلب رئيس لذلك يجب أن لا يضيع في لجة المماحكات السياسية، وأضاف نحن نحتاج لهذا الاتفاق لتأسيس ثان للفترة الانتقالية.

وأوضح عرمان في الحوار الذي ينشر لاحقا أنه يجب ان بني على كل ما هو موجب من الفترة الانتقالية وقال أن كثير من الفرص قد اهدرت بسبب المماحكات والمطامع السياسية.

و دعا عرمان الشعب السوداني الى عدم الالتفات للقوى غير الراغبة في تحقيق السلام بالبلاد.

واشارعرمان الى أن الواقع السوداني شابته كثير من التناقضات والشعب يواجه تحدي المزاوجة والمصالحة بين التناقضات وهي معركة ضخمة لن ينجح فيها الا الشعب السوداني اذ لن تنجح فيها الحركات او القوى السياسية بل الشعب السوداني الذي يواجه معركة توطين السلام في البلاد.