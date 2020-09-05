الدفاع التركية: التصريحات الفرنسية الأخيرة تهدد السلام في شرق المتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع التركيا، اليوم الجمعة، دعمها مباردة المحادثات العسكرية في شرق المتوسط، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التصريحات الفرنسية الأخيرة تعرقل جهود السلام.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: “ندعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية، الصادرة عقب مباحثات الرئيس أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي”، حسبما أفادت وكالة “الأناضول”.

وفي نفس السياق اعتبر أكار أن “إطلاق فرنسا تصريحات من العراق، علاوة على وجودها بشرق المتوسط “لا يساهم في السلام والحوار”.

وأكد أكار، أنّ القوات المسلحة التركية تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في ذات الوقت. المادة السابقة الصين تتوعد باستخدام سلاحها الاقتصادي “الحاسم” في الصراع مع أمريكا المقالة القادمة دكتاتورية الحلو

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