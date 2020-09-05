قرار بتشكيل محاكم طوارئ بولاية كسلا

أعلن مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، عن اتفاقهم مع رئيس الجهاز القضائي بكسلا على تشكيل محاكم طوارئ للفصل في القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ.
وأكد الشيخ في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته من كسلا عودة الحياة الطبيعية بجميع محليات ولاية كسلا وانتهاء جميع مظاهر الجريمة والتفلت، وكشف بحسب صحيفة السياسي، عن تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي والمنابر، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تأجيج الفتنة ونشر الكراهية والدعوة للعنف داخل البلاد أو خارجها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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