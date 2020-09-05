الرئيسية/أخبار/ شاهد بالفيديو.. سقوط أحد المنازل السودانية جراء الفيضانات والسيول أخبار منذ 10 دقائق 0 شاهد سقوط أحد المنازل السودانية جراء الفيضانات والسيول. الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سقوط أحد المنازل السودانية جراء الفيضانات والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.