عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 5 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وزير الخارجيةلـ(التيار):السودان سيغادر قائمة الإرهاب بتطبيع أو بدونه

صديق يوسف لـ(التيار): اتفاق اديس خطوة في الاتجاه الصحيح

العثور علي جثتين لمسنين في سنجة من ضحايا السيول والفيضانات

صديق يوسف لـ(التيار) حمدوك لم يخبرنا بلقاء الحلو

ار تفاع المناسيب ولجنة الفيضانات تحذر من سحب ماطرة

حزب بناء السودان يطالب بإعلان السودان منطقة كوارث

ضحايا جدد للنيل.. سقوط أشجار ضخمة على شارع النيل

السياسي

إعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر بالبلاد

مناسيب النيل توالي ارتفاعها بالخرطوم

الحكومة: سنواصل البحث عن السلام بكل السُّبُل المُمكنة

وصول شحنة مساعدات أممية لمتضرري السيول والفيضانات بالبلاد

تشكيل محاكم طوارئ بكسلا

أخبار اليوم

أخبار اليوم) تتجول مع والى سنار وسط منكوبي فيضان سنجة والماحي يرد على إتهامات المتضررين.

مجلس الوزراء يصدر بياناً توضيحياً حول إتفاق حمدوك والحلو.

ترك يحمل محمد الفكي وابراهيم الشيخ مسؤلية أحداث كسلا.

قبيلة البني عامر تتمسك بصالح عمار واليا للولاية

مبارك الفاضل: علاقة الدين بالدولة تم حسمها في ١٩٩٥ وتم اعتمادها فى دستور ٢٠٠٥.

الانتباهة

اﻟﻌﻄﺎ: ﻧﻬﺪﻑ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻋﻄﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻤﺪﻭﻙ.ﻭﺍﻟﺤﻠﻮ

ﻫﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؟

ﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻛﺄﺱ ﺃﻣﻢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ

ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺘﻴﻦ ﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺴﻨﺠﺔ

ﻧﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺣﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮ

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮ وﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ

الصيحة

إعلان “طوكر” منطقة كوارث طبيعية

مركبات القوات النظامية وبصات الولاية لترحيل طلاب الشهادة بالخرطوم

حميدتي: السلام لن يكون خصماً على أحد حال صدقت النوايا

مدني لـ(الصيحة): تضارُب المَهام والمسؤوليات سبب انفلات أسعار السلع

استئناف صادر الفول السوداني

أكدت على الانتقال للدعم المباشر.. المالية تقر بتأثر الإيرادات العامة بـ(كورونا)

آلية عُليا لتقليل فاقد الإيرادات ومحاربة التجنيب

تُذاكر بـ”البطارية”.. فاطمة جبريل تحرز المرتبة الأولى بالمزروب

وفاة وإصابة (48) شخصاً بحادث مروري بالأبيض

الشيوعي: تفكير وزير المالية رجعيٌّ ولن يخدم البلاد

الشيوعي: اتفاق السلام لتبديل الحاضنة السياسية وتجريد الوثيقة

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السوداني

حمدوك والحلو يكشفان تفاصيل جديدة حول اتفاق أديس أبابا

السفير البريطاني بالخُرطوم: نُشيد برئيس الوزراء والحلو على هذه الخطوة الشجاعة

الصادق المهدي لـ”العين الإخبارية”: العالم يؤذي نفسه بعدم تحركه لإنقاذ التدهور الاقتصادي في السودان

الصادق المهدي لـ”العين الإخبارية”: إذا فشلت التجربة الديمقراطية سيكون السودان مرتعا للإرهاب

اليوم التالي

الشيوعي يعلن رفضه لاتفاق جوبا ويصفه بالمحاصصة

النيل يرتفع وتحذيرات لسكان الخرطوم وسنار والجزيرة

تاسيتي الاخبارية الالكترونية:

اتفاق مبدئي بين الحلو وحمدوك يقر العلمانية وعدم العودة إلى الحرب

المهدي: تسليم المطلوبين للجنائية خطوة للتطبيع مع المجتمع الدولي

العثور على جثتين لمسنين في سنجة من ضحايا السيول والفيضان

مدير عام قوات الشرطة يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بولاية كسلا

الوطن

اتفاق بين حمدوك والحلو يقر التفاوض حول العلمانية وتقرير المصير

تشكيل لجنة لمعالجة تفلتات المدارس الخاصة

فيصل العجب ينضم لصفوف حركة العدل والمساواة

بعد إتفاق حمدوك .. وفد من الحزب الشيوعي الى أديس ابابا للقاء الحلو

السوداني الالكترونية:

حمدوك والحلو يكشفان تفاصيل جديدة حول اتفاق أديس أبابا

السفير البريطاني بالخُرطوم: نُشيد برئيس الوزراء والحلو على هذه الخطوة الشجاعة

الصادق المهدي لـ”العين الإخبارية”: العالم يؤذي نفسه بعدم تحركه لإنقاذ التدهور الاقتصادي في السودان

الصادق المهدي لـ”العين الإخبارية”: إذا فشلت التجربة الديمقراطية سيكون السودان مرتعا للإرهاب

النيل الدولية

حمدوك يعود للبلاد بعد مباحثات مبشرة مع الحلو

ضيو: التوقيع النهائي للسلام قريبا

بيان مشترك بين حمدوك والحلو والاتفاق على التفاوض فى جوبا

مجلس الوزراء: الاتفاق مع (الحلو) مبدئي ولن يسري الا بموافقة المؤسسات

مدير الإدارة العامة للأساس بالخرطوم: إعلان النتيجة قبل العشرين من سبتمبر

آخر لحظة

مقترح جديد للمهدي بشأن محاكمة البشير

ترحيب باتفاق (حمدوك- الحلو) ووفد للشيوعي بإثيوبيا

ارتفاع ضحايا سنجة إلى (10) والنيل يواصل التمرد

شركات ترفض استلام فئات دون الـ (100) جنيه

هدوء الأحوال بكسلا واعتصام جديد بـ (أبو حمد)

المهدي: تكوين الحكومة هش وحركات متطرفة تنشط بالبلاد