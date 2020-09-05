أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: – حمدوك والحلو يكشفان تفاصيل جديدة حول اتفاق أديس أبابا

– السفير البريطاني بالخُرطوم: نُشيد برئيس الوزراء والحلو على هذه الخطوة الشجاعة

– الصادق المهدي لـ”العين الإخبارية”: العالم يؤذي نفسه بعدم تحركه لإنقاذ التدهور الاقتصادي في السودان

– الصادق المهدي لـ”العين الإخبارية”: إذا فشلت التجربة الديمقراطية سيكون السودان مرتعا للإرهاب صحيفة آخر لحظة: – مقترح جديد للمهدي بشأن محاكمة البشير

– ترحيب باتفاق (حمدوك- الحلو) ووفد للشيوعي بإثيوبيا

– ارتفاع ضحايا سنجة إلى (10) والنيل يواصل التمرد

– شركات ترفض استلام فئات دون الـ (100) جنيه

– هدوء الأحوال بكسلا واعتصام جديد بـ (أبو حمد)

– المهدي: تكوين الحكومة هش وحركات متطرفة تنشط بالبلاد Advertisements صحيفة الوطن: – اتفاق بين حمدوك والحلو يقر التفاوض حول العلمانية وتقرير المصير

– تشكيل لجنة لمعالجة تفلتات المدارس الخاصة

– فيصل العجب ينضم لصفوف حركة العدل والمساواة

– بعد إتفاق حمدوك .. وفد من الحزب الشيوعي الى أديس ابابا للقاء الحلو صحيفة اليوم التالي: – الشيوعي يعلن رفضه لاتفاق جوبا ويصفه بالمحاصصة

– النيل يرتفع وتحذيرات لسكان الخرطوم وسنار والجزيرة صحيفة أخبار اليوم: – (أخبار اليوم) تتجول مع والى سنار وسط منكوبي فيضان سنجة والماحي يرد على إتهامات المتضررين.

– مجلس الوزراء يصدر بياناً توضيحياً حول إتفاق حمدوك والحلو.

* ترك يحمل محمد الفكي وابراهيم الشيخ مسؤلية أحداث كسلا.

– قبيلة البني عامر تتمسك بصالح عمار واليا للولاية

– مبارك الفاضل: علاقة الدين بالدولة تم حسمها في ١٩٩٥ وتم اعتمادها فى دستور ٢٠٠٥. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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