الحركة الإسلامية ترفض اتفاق “حمدوك والحلو” وتضع خيارين أمام القوى الحاكمة

أعلنت الحركة الإسلامية رفضها لاتفاق “حمدوك والحلو”، مبررة الرفض بأنه يمس المقدسات ويهدد وحدة البلاد، وخيّرت الحركة الإسلامية في بيان لها وفق صحيفة (السوداني) القوى الحاكمة بعزل حمدوك أو الوقوف معه في خندق واحد، وقالت الحركة إنها لا تطلب مستحيلاً ولا مستغرباً حسب وصفها، مشيرة إلى أن قضايا الهوية ووحدة البلاد قضايا مصيرية لا يجوز التقرير بشأنها إلا من الشعب السوداني بواسطة حكومة منتخبة، ودعا البيان إلى إيقاف هذه الخطوة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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