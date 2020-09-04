الفيضان : العثور على جثتين والبحث عن مفقودين تحت الانقاض بسنار

عثرت شرطة الدفاع المدني بولاية سنار نهار اليوم علي جثتين لأشخاص كبار في السن بوكالة سكن بالحي الشرقي الذي غمرته مياه فيضان النيل الأزرق ضمن عدد من الأحياء الاخري، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الامطار والسيول هذا العام في الولاية الي اثنتي عشرة و فاة

وأوضح العقيد فتح العليم محمد علي مدير شرطة الدفاع المدني بولاية سنار بحسب ( سونا ) انهم في انتظار تكملة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة للقيام بالدفن مشيرا إلى أن الجهات المختصة تباشر أعمالها في البحث عن مفقودين آخرين قد تكون انهارت عليهم بعض المواقع دون علم الناس.

وأضاف مدير شرطة الدفاع المدني بان الأمطار والسيول والفيضانات قد خلفت 10 وفيات واصابات وادت لتصدع مباني ومواقع تجارية واطلقت الشرطة نداء لجميع المواطنين بالابتعاد عن المباني الايلة للسقوط

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )