فيصل العجب يوضح حقيقة انضمامه لحزب سياسي

أوضح فيصل العجب، القائد السابق لفريق المريخ، أنه لم ينضم لأي حزب سياسي ولا يفكر في دخول السياسة.

وقال العجب وفق ”سبورت249” بحسب صحيفة السوداني ان الصور على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في دعوة للمشاركة في مهرجان رياضي ولا علاقة لها بانضمامه لحزب معين، وأكد العجب انه يعتز بالمكانة التي يتمتع بها في الوسط الرياضي قائلاً ”أنا زول رياضة ما زول سياسة”.وكانت صور انتشرت اليوم “الجمعة” جمعت فيصل العجب مع قادة من حزب العدل والمساواة اشارت الى انضمامه للحزب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )