تُذاكر بـ”البطارية”.. فاطمة جبريل تحرز المرتبة الأولى بالمزروب

تمكنت الطالبة فاطمة جبريل محمد من إحراز المركز الأول في امتحانات شهادة الأساس بمحلية غرب بارا إدارية المزروب بشمال كردفان من مدرسة الزهراء الأساسية، وحققت مجموع (279) درجة.

وقالت الطالبة المتفوقة فاطمة وفق صحيفة (الصيحة)، إنها اجتهدت وثابرت رغم ظروفها الأسرية، وتحدت الظروف والصعاب لكي تزرع البسمة والفرح داخل أسرتها ومعلماتها وذكرت أنها تعيش في منزل بسيط يتكون من دردر وقطية وسور من “القش” وهي تذاكر بـ”الفانوس” و”البطارية”وفور إعلان النتيجة تسابق المعلمون وزميلاتها لتهنئتها ومشاركتها الفرحة.

من جانبه، قال جبريل محمد جودة والد الطالبة، إن ابنته تجاوزت الظروف ونجحت وشرفتهم، وأضاف بأن عدداً من الناس اتصلوا معبرين عن فرحتهم، وتابع: “شعورنا لا يوصف ونشكر الله”.

وناشد جودة وزارة التربية والتعليم للاهتمام بالبنية التحتية من إجلاس وبيئة تعليمية جيدة للمدراس وتأهيل وتدريب المعلمين، وقال إن منطقة المزروب بها إمكانيات تعليم جيدة تحتاج لاهتمام وتعاني من مشكلة الكهرباء وهي بلد آمنة.

Advertisements

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

الخرطوم ( كوش نيو ز )