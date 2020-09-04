ضجة في مصر بسبب سرقة كأس أمم إفريقيا

الخليج 365 :

أعلن قائد الاهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد شوبير سرقة كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 من دولاب اتحاد الكرة.وقال شوبير في برنامجه إن اتحاد الكرة فوجئ بسرقة كأس إفريقيا من دولاب اتحاد الكرة، وتم سؤال أحمد حسن كابتن المنتخب السابق الذي أكد أنه لم يحصل على الكأس وأن كأس إفريقيا متواجد في اتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إجراء تحقيق في واقعة اختفاء عدد من الكؤوس الثمينة من مخازن مقر الاتحاد، من ضمنها كؤوس بطولة أمم أفريقيا. وذكر بيان للاتحاد الذي تديره لجنة خماسية مؤقتة، أن هذه الكؤوس كان من المقرر أن يتم الاستعانة بها في مشروع تطوير تعتزم إدارة الاتحاد القيام به، يتضمن إنشاء متحف للكرة المصرية داخل مقر الاتحاد. وأضاف البيان أن التحقيقات الجارية ستبحث في علاقة واقعة الاختفاء بحادث حريق اتحاد الكرة الذي وقع عام 2013، بعد هجوم مجموعة من شباب “الألتراس”، في أعقاب حكم قضائي صدر حينها على المتهمين في قضية “مذبحة ستاد بورسعيد”.

من جانبه أكد مصدر أمني، بحسب موقع (مصراوي) أن الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تفحص الأنباء التي أثيرت مؤخرًا حول سرقة كأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية. وحول تقديم بلاغات من قبل اللجنة الخماسية التي تتولى إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري، أو وزارة الشباب والرياضة ببلاغات حول الواقعة، نفى المصدر تلقي أي بلاغات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم أحد المعنيين بالأمر ببلاغات حتى الآن.