إتحاد الكرة : إلغاء عمومية المريخ نهائي وأي تجاوز مرفوض

الخليج 365 :

أوضح نصرالدين نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة أن قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بشان جمعية النظام الاساسي لنادي المريخ- التي عقدت في العام الماضي – هو إلغاء الجمعية وتوجيه النادي بإقامة جمعية جديدة لإجازة النظام. وقال حميدتي في تصريحات لـ”سبورت249” ان اي تجاوز للقرار من قبل مجلس ادارة نادي المريخ غير قانوني ومرفوض من الاتحاد. واضاف”قرار مجلس ادارة الاتحاد نهائي ولا يلغى الا من مجلس الادارة او محكمة كاس، وأكدنا على اقامة جمعية لإجازة النظام الاساسي وتم تكليف حسين ابوقبة وحسب الرسول ادريس للإشراف عليها” وذكر حميدتي ان اقامة الجمعية لإجازة النظام الاساسي يمكن كل عضو في المريخ من ممارسة حقه القانوني. وكان مجلس المريخ اعلن مساء “الاربعاء” تحديد موعد 3 اكتوبر لإقامة جمعية لانتخاب اللجان العدلية تمهيدا لإقامة الانتخابات متجاوزا قرار الاتحاد بإقامة جمعية للنظام الاساسي.