نشاط غير مسبوق لتجار الدولار وحراك في الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف أحد تجار العملة عن نشاط غير مسبوق داخل أسواق العملات الأجنبية هذه الأيام. وقال التاجر أن الجميع ينشط لتغطية طلبيات جاءت إلى السوق بمبالغ كبيرة أسهمت في تفعيل عدد من التجار والسريحة لجمع المبالغ. وخلال جولة بالسوق العربي وسط الخرطوم تم رصد مجموعة من السريحة يعاودون الانتشار بحذر صباح اليوم وعقب صلاة الجمعة. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن طريقة عرض البيع والشراء شابها (الحذر والهمس) خلافاً لبقية الأيام التي تظهر فيها الأموال بصورة واضحة، وذلك تحسباً وخشية من الحملات التي تشنها السلطات والرقابة المفروضة على تجار السوق. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول الدولار اليوم بـ (205) جنيهات، الريال السعودي (54.50) جنيه، الدرهم الإماراتي (55.10) جنيهاً، اليورو (235) جنيه، الجنيه الإسترليني (262) جنيه، الريال القطري (54.90) جنيه، الجنيه المصري (12.90) جنيه.