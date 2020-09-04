نفذت ولاية شمال كردفان بقيادة اللواء حقوقي حسن حامد مدير شرطة الولاية حملة امنية واسعة بمنطقة جنوب الابيض في حي المائة وثلاثين والخرسانة بمشاركة الفرقة الخامسة مشاة الابيض والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة و اسفرت الحملة وفق ( سونا) عن القبض على مجموعة من المتفلتين والمواتر والتكتك غير المقننة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة أمنية تضبط متفلتين ومتحركات غير مقننة بالابيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.