حملة لتطعيم الاطفال ضد مرض الشلل بالخرطوم

أعلنت وزارة الصحة بالخرطوم عن انطلاق حملة لمتابعة السواقط للقاح الشلل العضلي للمواليد من يونيو 2016 وحتى ديسمبر2017 في الفترة من 12/9و حتى 19/9/2020 .

واكد مدير ادارة التحصين بوزارة الصحة جمال الدين محمد عثمان وفق ( سونا )ان الحملة تستهدف (361580) طفلا لم يسبق لهم التطعيم بلقاح الشلل العضلي من قبل بمشاركة فنيي التحصين بالمراكز الثابتة والفرعية والجوالة وذلك بعدد (753) مركزا لانفاذ الحملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والشفخانات ومراكز المنظمات بمحليات الولاية بالتنسيق مع منظمتي الصحة العالمية واليونسيف مشيرا الى استمرار الاستعدادات لوضع الترتيبات اللازمة لانجاح الحملة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )