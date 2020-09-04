لجنة مراجعة الاستادات تتأهب لرفع تقريرها النهائي

تعقد لجنة مراجعة الاستادات التي كونها الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعها الأخير في الواحدة والنصف من ظهر الأحد المقبل ، برئاسة اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس نصرالدين حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – ونائب رئيس لجنة مراجعة استادات (الخرطوم، الهلال والمريخ).
وكانت اللجنة وفق (سونا) قد كونت لجان ميدانية لزيارة الملاعب الثلاثة والوقوف على الملاحظات الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لمعالجتها حتى لا تحرم المنتخبات والأندية السودانية من اللعب على ارضها و سترفع تقريرها النهائي وتوصياتها عقب الاستعانة ببعض بيوتات الخبرة استشاريا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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