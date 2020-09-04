ترمب لقادة إيران: لا تعدموا هذا النجم الرياضي

في تغريدة فاجأت العديد من متابعيه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق مصارع شاب أدين خلال “أعمال شغب” جرت في جنوب البلاد في صيف 2018، بعد اتهامه بقتل موظف رسمي.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر فجر الجمعة وفق صحيفة العربية نت : “علمت أن إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكل ما فعله هو أنه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة” كما أضاف: “أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم”.

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يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية كانت أفادت في وقت سابق بأن المصارع نويد أفكاري أدين بـ”القتل العمد” لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 أغسطس 2018 وقتله.

يذكر أن قضية أفكاري شغلت الشارع الإيراني، ومئات الناشطين خلال الأيام الماضية، وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحافية نشرت في الخارج، أن إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.كما حصدت قضيته على إنستغرام دعم شخصيات إيرانية وأجنبية عدة طالبت بإلغاء العقوبة التي صدرت بحقه.

نويد أفكاري نويد أفكاري

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )