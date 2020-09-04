المنتخب الوطني يوالي تدريباته وينتظم بمعسكره المقفول

أدى المنتخب السوداني الأول لكرة القدم مرانا عند السابعة من صباح الجمعة ، على ملعب الخرطوم الوطني، وهي الحصة التدريبية السادسة خلال معسكره المقفول الحالي، والتاسعة منذ العودة لتدريبات.
وسيوالي المنتخب وفق (سونا) تحضيراته بتمارين صالة الجمعة لمدة 45 دقيقة لرفع درجات التحمل وتقوية العضلات، إزاء غياب اللعب التنافسي لعناصر صقور الجديان المجابهة بمباراتين من العيار الثقيل في تصفيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022م، حيث تلتقي غانا خلال نوفمبر المقبل، ويبدأ المنتخب المباريات التحضيرية بمواجهتين ضد نظيره التشادي يوم 23 و 26 سبتمبر الحالي في انجمينا
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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