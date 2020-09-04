إعلان نتيجة إمتحان الأساس بولاية غرب دارفور

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية غرب دارفور نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس للعام الحالي بنسبة بلغت ٣٩.٦٪ مقارنة بالعام السابق والتي بلغت ٨١.١٪ .

وأوضح محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور وفق (سونا ) خلال مخاطبته مراسم اعلان النتيجة واعلان قائمة الشرف للتلاميذ والتلميذات ان النتيجة تعتبر طبيعية في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولاية بصورة خاصة والبلاد عامة،

مشيراً الى الأوضاع الأمنية التي شهدتها الولاية والتي خلفت بيئة دراسية لم يتمكن فيها المعلمون من أداء واجبهم، إضافة إلى مشاركة التلاميذ في الحراك الثوري وتقدم بالتهنئة للمتفوقين والناجحين، مؤكدا ان الحياة قد فتحت ابواباً جديدة امام الذين لم يحالفهم النجاح في هذه التجربة. واشار والي غرب دارفور إلى أن الحياة لم تتوقف أمامهم بمجرد ان رسبوا في المحاولة ودعا إلى إعادة المحاولة لتحقيق النجاح في شتى دروب الحياة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )