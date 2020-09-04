مجهولون ينتحلون صفة نظاميين وينهبون طبيباً أجنبياً

انتحل خمسة أشخاص مجهولين صفة النظاميين واقتحموا شقة طبيب أجنبي ونهبوه 8 هواتف حديثة ودولارات شرق الخرطوم.وقال مصدر وفق صحيفة (السوداني) إن الطبيب صيني الجنسية أخطر الشرطة بأحد أحياء شرق الخرطوم، وكشف المصدر عن اقتحام خمسة أشخاص يرتدون كمامات لشقته، وأبلغوه أنهم نظاميون، لكنهم نهبوه 8 هواتف بماركات مختلفة، ونحو ثلاثة آلاف دولار، وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة، وأضاف المصدر أن الشرطة دونت بلاغاً بالحادثة، وأجرت تدابيرها الجنائية حيال الحادثة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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