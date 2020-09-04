أجنبي يقتل مسناً بـ(الضربة) القاضية بالجزيرة

سدد عامل أجنبي ضربة بقبضة يده إلى عامل مسن تسببت في مقتله بمدينة الكاملين بولاية الجزيرة وبحسب صحيفة (السوداني) أن وافداً أجنبياً من دولة جنوب السودان، يعمل بكمائن الطوب بالقرب من منطقة بتري،
كان قد سدد ضربة قاضية لعامل مسن معه بذات الكمينة، في فمه أسقطته أرضاً ونقل على إثرها إلى المستشفى وأثناء تلقيه العلاج فارق الحياة متأثراً باللكمة. وأضافت المصادر أن الشرطة أوقفت المتهم ودونت ضده بلاغاً بالقتل العمد، ثم أحالت الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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