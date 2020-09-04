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الجمعة 4 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
استقبل الوفد الحكومي برئاسة الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، اليوم الوفد النسائي القادم من السودان لحضور احتفالات السلام.
وقال إسماعيل التاج عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام في "تصريح صحفي" اليوم بأن لقاء اليوم كان عن الدور الفاعل لمشاركة المرأة في الثورة، وأضاف التاج: نحن الآن في مرحلة وضع المصفوفة وسيشارك الوفد بعدد مقدر لوضع المصفوفة تاكيدا على الدور النضالي للمرأة السودانية منذ الاستقلال.
وقالت سامية ارقاوي عضو مبادرة لا لقهر النساء "اتينا لجوبا للمرة الثانية لدعم عملية السلام في جنوب السودان" .
و قالت إن الوفد النسائي التقى كل مكونات الجبهة الثورية ووفد الحكومة المفاوض، واضافت واصلنا ما بدأناه في الجولة السابقة وقدمنا رسائل لدعم الأجندة النسائية ومشاركة النساء في اللجان المنفذة للاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لقاء بين الوفدين الحكومي والنسائي فى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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