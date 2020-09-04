وثيقة سرية تفضح هدف مخطط ابن سلمان لتهجير سكان منطقة السودة في عسير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف ناشط سعودي تفاصيل وثيقة خطيرة لمراسلات سرية بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ونجله وولي عهده محمد بن سلمان بشأن مشروع جديد لتهجير الآلاف من السعوديين.

ونشر الناشط محمد العتيبي وثيقة مراسلات بين الملك سلمان ونجله، على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها “وطن”، تظهر تعليمات أصدرها الملك سلمان لنجله بشأن تهجير آلاف السعوديين من منطقة السودة في عسير من بيوتهم بحجة تطوير وإعمار السعودية.

وعلق العتيبي، على الوثيقة بالقول: “وصلني هذا الخطاب قبل عدة أيام وتحفظت عليه حتى أتأكد من صحته و للأسف أكد لي مصدر من الديوان الملكي صحته وأنه أُجل فقط من أجل أزمة كورونا” .

وأضاف العتيبي: “أقول لأهلي في منطقة عسير أكربوا حزامكم من الآن ودافعوا عن دياركم كما فعل أسلافكم اللي قبورهم شواهد عليها ولا بيعوها بحفنة ريالات”

يأتي ذلك، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات السعودية في قرية “الشبحة” التابعة لمحافظة “إملج” في إمارة تبوك غربي المملكة.

ووثقت المقاطع تعبير المواطنين عن ألمهم لفقدان منازلهم التي لا يمتلكون أي بديل عنها، وبذلوا وأنفقوا كل ما يستطيعون من أجل أن يسكنوها، وناشدوا الملك وولي عهد المملكة من أجل وقف عمليات الهدم ولكن دون أي فائدة.

وبحسب ما قالت صحيفة “سبق” و “المدينة” السعوديتان، فإن لجنة التعديات بمركز الشبحة تزيل تعديات قرية حضر التي بلغت مساحتها أكثر من 28 ألف متر مربع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة اشتملت غرفاً وأحواشاً وهناجر، حيث طبقت السلطات الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلّمت الأراضي لبلدية الشبحة.

وتابعت اللجنة بأنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه “التعديات” بالمراقبة والمتابعة، ووفقاً للتوجيهات التي تقضي بإزالة “التعديات” على الأراضي الحكومية.

وفي السياق ذاته وجهت قبائل جهينة خطاباً لأمير المدينة المنورة بخصوص عمليات الإزالة الجارية في محافظة العيص، قالوا فيها إن أغلب المنازل التي يتم تجريفها وإزالتها يسكنها أرامل وأيتام وفقراء لا يملكون مأوى، وأقاموها بمساعدة المحسنين.

وكانت آلاف من الأسر المصرية عايشت ظروفاً مماثلة في ظل الحملات التي يطلقها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تسببت بتشريد آلاف الأسر المصرية، في محافظات الإسكندرية وشمال سيناء، ومنطقة عيت دربالي ناحية علم الروم في مدينة مرسى مطروح.