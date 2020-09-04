إيران ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في تصميم وتصنيع السفن الحربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، الأدميرال أمير رستكاري، إن إيران تعد ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن رستكاري قوله “صناعات وزارة الدفاع أصبحت اليوم قادرة على التصميم والتصنيع، في ظل كفاءة مهندسيها وتسعى الوزارة إلى اعتماد الذكاء الصناعي والروبوتات واستخدام أنظمة على شكل حرب شبكية والتي تعد أحد متطلبات حروب اليوم، ونصمم الأسلحة والمعدات وفقا لذلك”.

وتابع “في الحقل البحري أصبحنا ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في تصميم وتصنيع السفن السريعة والزوارق السريعة البالغة سرعتها 130 كم في الساعة وهي زوارق راجمة للصواريخ كما ان إيران أضحت من بين الدول الـ13 الأولى في العالم في تصميم وتصنيع الغواصات ومن بين الدول الـ20 الأولى في العالم في تصنيع أنواع المدمرات والبوارج الراجمة للصواريخ”.

كما أشار إلى أن العديد من الدول لم تدخل مجال التأثير السطحي، وهناك أقل من 10 دول دخلت هذا المجال من بينها إيران.