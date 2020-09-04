وفاة شخص مجهول في ظروف غامضة

عثرت الشرطة على جثة رجل مجهول الهوية ميتاً في ظروف غامضة بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم. وكان مواطنون وفق صحيفة السوداني قد أخطروا الشرطة بأنهم عثروا على جثة الرجل في الطريق العام، وحضرت قوة من شرطة مسرح الحادث، أجرت تدابيرها الجنائية حيال الجثة، ودونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى مشرحة بشائر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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