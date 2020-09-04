سرقة ذهب وشاشات من منزل بالكلاكلة

نفذ مجهولون سرقة على منزل أسرة بمنطقة ود عمارة جنوب الخرطوم و بحسب مصدر فإن أسرة أخطرت الشرطة عن سرقة منزلها وأوضحت أنها فقدت ذهبا وهواتف وشاشات، وأضاف المصدر وفق صحيفة السوداني أن الشرطة عثرت على الشاشات خارج المنزل بينما كثفت بحثها عن المتهمين لتوقيفهم، وحسب المصدر فإن المقتنيات المسروقة تقدر بنحو 700 ألف جنيه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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