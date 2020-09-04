نفى مصدرٌ مقرّبٌ من رئيس نادي الهلال السابق صلاح أحمد إدريس، صحة نسبة المقال المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لرجل الأعمال المعروف.
وقال المصدر وفق صحيفة ـ(السوداني )، إنّ صلاح إدريس مُتوقِّفٌ عن الكتابة في الشأن السياسي والرياضي منذ سنوات، مشيراً لاحتمال تطابق الأسماء، ولم يستبعد المصدر أن يكون المقال مفبركاً ومنسوباً لإدريس لغرض غير حميد.
وكانت المواقع الإلكترونية قد تداولت مقالاً ينتقد فيه الكاتب اتفاق (حمدوك والحلو) الأخير بعبارات قاسية، وحمل المقال اسم صلاح إدريس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مُقرّب: صلاح إدريس لم يكتب مقالاً سياسياً منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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