محكوم أطلق سراحه بسبب (كورونا) يعود للسجن بخطف هاتف

عاد محكوم بالسجن 10 سنوات أطلق سراحه مع الذين حررتهم كورونا من السجون بقرار عام، عاد إلى السجن مرة أخرى عقب تورطه في خطف هاتف أستاذ بجامعة الخرطوم.

وبحسب صحيفة (السوداني) فأن الأستاذ كان يمضي في الطريق صباحاً فباغته شخصان وخطفا هاتفه في الطريق العام، إلا أنه أسرع وأخطر الشرطة التي طاردت المتهمين ونجحت في القبض على أحدهما ويبلغ من العمر 44 عاماً، وأضاف المصدر أن المتهم أقر في التحقيق بأنه كان محكوما بالسجن 10 سنوات، إلا أن جائحة كورونا تسببت في اطلاق سراحه مع المحكومين. وكشفت التحقيقات عن أنه معتاد إجرام معروف، حيث دونت ضده بلاغاً بالسرقة وأعادته إلى السجن مرة أخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )