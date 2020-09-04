الفيصل يغسل الكعبة بماء زمزم ممزوجاً بماء الورد

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار الملك أمير منطقة مكة المكرمة، الخميس، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط.
وتمت المراسم هذا العام وفق العربية نت وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ذلك، شارك في غسل الكعبة المشرفة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من المسؤولين وعقب ذلك طاف الفيصل بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف وبعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة، تسلم الفيصل هدية تذكارية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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