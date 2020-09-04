تجديد حبس وداد بابكر من داخل المستشفى

أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بتجديد فترة حبس المتهمة وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير، لمدة أسبوعين على ذمة استمرار التحري والتحقيق حول امتلاك أراض وعقارات وفقا للمادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وجددت النيابه حبس وداد وفق صحيفة اليوم التالي وهي تخضع للعلاج بمستشفى البراحة بالخرطوم بحري لأكثر من أسبوعين، وتعاني وداد من آلام المسالك البولية، وبعض أمراض السكر والضغط التي تتطلب مزيدا من إجراء الفحوصات للتأكد من صحتها وسلامتها، وتقبع وداد في حراسة نيابة التحقيقات الجنائية منذ القبض عليها في ديسمبر الماضي 2019م، وخضعت للتحقيق وتجديد الحبس لفترات طويلة.

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وتواجه حرم المخلوع عدة بلاغات تتعلق بالفساد المالي في منظمة سند الخيرية، وتجاوزات مالية ومخالفات في الأراضي السكنية والعقارات.

وكانت النيابة خاطبت بعض الجهات وطلبت منها تكملة الإفادة الخاصة بملف وداد توطئة لتقديمه للمحكمة، بجانب الحجز على كَافّة الممتلكات والعقارات التي تمتلكها (وداد) وما زالت التحقيقات مُستمرّة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )