ولاية النيل الابيض والتامين الصحي الاتحادي يوقعان عقد منظومة الخدمات الطبية

شهد الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض عصر امس بمكتبه بأمانة الحكومة بربك مراسم التوقيع على عقد منظومة الخدمات الصحية بين الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي وإدارة التغطية الشاملة بوزارة الصحة الاتحادية والتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية

وذلك بحضور الدكتوره ساره لافينيا فتح الرحمن مدير عام وزارة الصحة بالنيل الأبيض والدكتور وائل احمد الفكي مدير ادارة الخدمات الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي والدكتور محمد أبوالقاسم مدير إدارة التخطيط بالصندوق ويشمل العقد تحسين مؤشرات الخدمات الطبية بالولاية وتقوية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة الولائية للتوسع في انتشار خدمات التأمين الصحي على مستوى المحليات المختلفة وتوطين الخدمات الطبية المتخصصه بغية تقليل الحالات المحولة من المرضى لخارج الولايه هذا وامتدح وراق بنود هذا العقد والذي سيحدث تحول كبير في مستوى الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي حسب الخطة الخاصة بزيادة التغطية السكانية

Advertisements

مشيرا الي الجهود المبذولة لإدخال واحد وخمسين ألف وخمسمائه وتسعة عشر اسره تحت المظلة التامينية والتي بدورها تدفع نسبة التغطية ل80٪ مؤكدا دعم حكومته لبرامج تحسين الخدمات الطبية بالتامين الصحي ورعايته لبنود الإتفاق حتى ينعم انسان الولاية برعاية صحية شامله من جانبه قال الدكتور محمد أبكر التونسي رئيس اللجنة الفنية للتوسع في الخارطة الصحية بالصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي ان النيل الأبيض تعتبر الولاية الاولي التي وقعت علي العقد

وابان ان زيارتهم للنيل الأبيض جاءت بغرض الوقوف على الخدمات المقدمة لحاملي بطاقات التأمين الصحي بالولاية والمعوقات التي تواجه انتشار الخدمات بالولايه مشيرا الي انه أكد للوالي مساعي الصندوق لتوطين العلاج التخصصي وتشغيل مجمعي الشهيد تبيدي والأمان والعمل بشراكة مع وزارة الصحة لتوطين الكوادر الطبية وفق خارطة طريق لاحداث تحول كبير في الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم من حيث الجودة والانتشار بجانب العمل على تهيئة البيئة الداخلية لتكون مواكبة لإستيعاب بنود العقد التي تعمل على أحداث التناسب بين الخدمة الطبية المقدمه و التغطية السكانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )