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براءة قسيس من التجار بالبشر

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برأت محكمة الجريف أحد القساوسة من تهمة الاتجار بالبشر وذلك على إثر قيامه بدفع غرامات لمخالفات في الإقامة من الأجنبيات وبعد ذلك استضافهن في منزله لتقدم شكوى في مواجهته قامت على إثرها إدارة الاتجار بالبشر بالقبض مع الفتيات الأجنبيات.

 

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وبحسب صحيفة الدار، بعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة حيث تولى الدفاع عنه الأستاذ عبد الله محمود فضل الله الذي شرح موقف موكله إلى أن صدر الحكم ببرأته من تهمة الاتجار بالبشر بعد أن أفاد في أقواله بأنه قام بدفع الغرامات من باب التكافل واستضافتهن في منزله لعدم وجود مأوى لهن وأنه لا علاقة بالاتجار بالبشر.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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