قاتل زوجته وطفله يسجل اعترافاً قضائياً

وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة رئاسة أمبدة بقيادة العميد عبد الله عبد الرحمن بالإضافة لشرطة دار السلام جنوب، سجل قاتل زوجته وطفله اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان، ولم يراعي الزوج الحياة الزوجية الطويلة، وقام بارتكاب الجريمة حيث سدد ضربة بواسطة طوبة لرأس زوجته وأرداها قتيلة، ولم يسلم حتى طفله ولحق بوالدته.

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وبحسب صحيفة الدار، تجمهر عدد كبير من المواطنين حول جثمان الأم وطفلها فيما تحركت شعبة مباحث دار السلام جنوب وقاموا بالقبض على الزوج المتهم وفتح بلاغ في مواجهته وقد استنكر قاطنو المنطقة الجريمة لما تحمله من تفاصيل أليمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)