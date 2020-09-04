وداد بابكر تتعافى وتحديد الزيارات لأقرب الأقربين

تابعت مصادر الحالة الصحية لزوجة الرئيس المخلوع عمر البشير وداد بابكر التي تستشفى بمشفى البراحة بشمبات، وذلك على إثر معاناتها من التهابات في الكلى وحصاوي.
وكانت شرطة التحقيقات الجنائية ببحري قد قامت بنقلها إلى مشفى البراحة لتجد الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة مما أدى إلى تحسن حالتها الصحية بعد تلقيها للعلاجات اللازمة.
وبحسب صحيفة الدار، فمن المتوقع خروجها خلال الأيام القادمة لإعادتها إلى مبنى التحقيقات الجنائية ببحري، وقد سمح لأقرب الأقربين بزيارتها وهم الأقارب من الدرجة الأولى، والمعروف أن وجودها بالتحقيقات الجنائية يتم على إثر توقيفها من نيابة الفساد للتحري عن أملاكها داخل وخارج السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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