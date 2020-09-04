السجن عشرة سنوات لمتحرش بطفلة

أدانت محكمة الأسرة والطفل بالخرطوم أحد المتهمين بالسجن لمدة عشرة سنوات وذلك لتحرش المتهم بطفلة داخل منزلها في غياب والدتها، وبعد حضور الأم اكتشفت الحادثة لتقوم بالإبلاغ عنه. Advertisements وكانت محكمة الموضوع قد برأت المتهم قام على إثرها ممثل الاتهام الأستاذ عبد الله محمود فضل الله باستئناف القرار ليأتي رد محكمة الاستئناف بحسب صحيفة الدار، بوجوب إدانة المتهم لتصدر محكمة الموضوع قرارها بإدانة المتهم بالسجن لمدة عشرة أعوام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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