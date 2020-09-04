ضيو يعرب عن أمله أن يتم التوقيع النهائي للسلام قريباً

عرب عضو لجنة الوساطة الجنوبية بمفاوضات السلام بجوبا ضيو مطوك عن أمله في أن تنهي اللجان المناقشات بالمسارات في غضون أيام مما يسهل عملية الإستعداد للإحتفال بالتوقيع النهائي للسلام.

واشار مطوك في “تصريح صحفي” خلال إجتماعات اللجان بفندق بالم افريكا اليوم إلى تقسيم جدول الأعمال إلى ثلاث لجان، هي لجنة مسار دارفور لمناقشة أوضاع النازحين ولجنة المسارات الأخرى التي بدأت بمناقشة مسار شرق السودان، واجتماع لجنة مسار الترتيبات الأمنية بمشاركة الوفد الحكومي.

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وأضاف مطوك بحسب (سونا)، ان أعمال اللجان تسير بصورة طيبة بما يمكن الاستعجال بتوقيع الإتفاق بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)