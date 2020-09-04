الرئيسية/أخبار/ شاهد بالصورة.. السيول تقطع الطريق القومي بين ولايتي سنار والنيل الأزرق أخبار منذ 8 دقائق 0 السيول والأمطار تقطع الطريق القومي الرابط بين ولايتي سنار والنيل الأزرق في منطقة أبوحجار خور القُعرة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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