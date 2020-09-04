ارتفاع متباين في الذهب بأم درمان

ارتفعت أسعار الذهب بسوق ام درمان إلى (12_13) ألف جنيه للجرام الواحد وعزا تجار الذهب ذلك لارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال صاحب محلات الذهب بأمدرمان مهند ابراهيم لمصادر ان هنالك تذبذباً وزيادة في أسعار الذهب حيث قفز سعر جرام الذهب المحلي (12) ألفاً أما البحريني (13) ألف جنيه, وقد كان قبل أسبوعين لا يتجاوز (10 ) آلاف والمسبوك (10,800) جنيه أما المكسور فيتراوح سعره بين (10_10,5) ألف جنيه، وبالنسبة لخام الذهب فيتم حسابه على حسب نوع العيار ويتراوح بين (5_11) ألف جنيه، وأضاف ان اسعار الذهب المشغول مكلفة جداً خاصة الطلبات والتصاميم التي يطلبها المشترين.

وأشار مهند لحدوث ركود حاد في السوق وضعف في القوى الشرائيه، وأرجع تباين الاسعار لاختلاف المواقع من حيث الكثافة السكانية و تغطية ايجارات المحال.

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في ذات السياق قال صاحب محلات تاج الملوك عبدالرحمن ابراهيم ان سعر شراء جرام الذهب (12) ألف جنيه والبيع لـ(الراجع ) يصل لـ(10) آلاف جنيه، مشيراً لارتفاع سعر المشغول نسبياً كما أكد ان اسعار الخام قد تتراوح بين (6_10) آلاف، وبالنسبة للمسبوك فسعره (10,800) جنيه .

واشار إلى ان السوق واقف تماماً والتجار يتوقعون استمرارية الزيادات ورأى أن من الأفضل عدم البيع في ظل هذه الظروف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)