دعا المستشار التعاوني د. ابراهيم شمبول الجهات المختصة بولاية الخرطوم للتنسيق مع الشركات المنتجة للمستلزمات المدرسية لتوفير احتياجات الموسم الدراسي الجديد وتحديد مواقع للعرض بالمحليات.
وقال شمبول لمصادر ان محلية الخرطوم درجت على تحديد مواقع عرض لمستلزمات المدارس بأسعار أقل من السوق في كل عام في ساحة الحرية وأبو حمامة وموقف كركر ومحلية بحري وجبل اولياء وشرق النيل.
وأشار شمبول بحسب صحيفة السوداني، إلى ضرورة تفعيل مشاركة ديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني، مناشداً الخيرين ورجال الأعمال بالمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية لمساعدة الفقراء بسبب ارتفاع أسعارها بالأسواق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار أقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.