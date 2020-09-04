عاجل.. الدفاع المدني يحذر المواطنين من ارتفاع مناسيب النيل

نبهت غرفة طوارئ الخريف بالدفاع المدني ولاية الخرطوم جميع المواطنين وخاصة القاطنين على ضفاف النيل، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة وخاصة المناطق التي سبق أن تأثرت في الأعوام السابقة وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات



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