شاهد بالصور: مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤلم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اودي حادث مرورى وقع صباح يوم الخميس عند مدخل مدينة الابيض بولاية شمال كردفان الى وفاة(11) شخص وأصابة (38 ) أخرين تم اسعافهم الى حوادث مستشفى الابيض لتلقى العلاج

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن البص كان فى طريقه الى مدينة الفوله بولاية غرب كردفان ونتيجة للسرعة الزائدة أدت الى انقلاب البص عند مدخل مدينة الابيض ، وفور وقوع الحادث عملت شرطة المرور السريع بولاية شمال كردفان الى اسعاف المصابين ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الابيض واتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة وتسهيل حركة السير.ش

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