لو أكلت الشعيرية يوم (الأربعاء) بتكون خجلان من (الجمعة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في زمن (البشير) كنا بنمشي (نقيل) في البحر .
* وفي زمن حمدوك البحر بقى يجي (يقيل) معانا .
* كانت رحلتنا إلي البحر والآن البحر رحل عندنا .
* حقيقة ما عارف كعب عمر البشير ولا (غتيت) البحر .
* غايتو واحد فيهم صاح.
* ارتبطت (الشعيرية) ارتباطا قويا بيوم الجمعة .
* حتى أننا كنا نظن أن أكل (الشعيرية) لا يجوز إلا يوم الجمعة .
* الواحد فينا لو جابوا ليهو شعيرية يوم الأربعاء بياكلها بالدس .
* ممكن تأكل الشعيرية يوم (الأحد) لكن بتكون خجلان من (الجمعة) .
* فهم بؤضو .
* كانت بتعاني من تساقط في (شعر الحاجب الشمال) .
* جرتو بالقلم لكن (القلم ما ببقى شعر) .
نصحوها تقابل أخصائي .. قابلتو وقرر ليها (عملية زراعة) .
* زرعت الحاجب لكن الشعر قام عكس . الشعر بدل ما يطلع بره محل الحاجب قام قام ليها لجوة محل المخ .
* هي الآن عبارة عن (حاجب جوة) و(حاجب بره) .
* تشوفها تحلف تقول عربية طافية نور .
حالة صعبة .
* السلام هو (عافية الأوطان) ، ولو وصلت كل الأطراف السودانية لهذه القناعة سيكون البلد (بخير وعافية) .
* تظل فرحتنا منقوصة ما لم يلحق عبد الواحد والحلو بالركب .
* البلد بتتبني بالعرق ما بالدم يا أولاد الحلال .
* أسوأ (سبعة) حاجات في الدنيا دي (خمسة) هي : (مسمار الباب البشرط ليك القميص وانت في عجلة من أمرك) و(البت أم لقمة كبيرة) و(الكلب الما بتراجل وينبح فيك إلا بعد يشوف البنات في الشارع) .
* الحياة قبل كورونا وبعد كورونا اختلفت اختلاف كبير .
* قبل كورونا (السكر) بالكيلو و(السفر) بالمحطات.
* وبعد كورونا السفر بقى بالكيلو وربما يصبح السكر بالمتر .
* تجي لبتاع الدكان تقول ليهو اديني (نص متر سكر) ، وتمشي لبتاع السفريات تقول ليهو : (مسافر لي سبعة كيلو وجاي)
* وغايتو جنس غايتو
* نحن وأولاد حلتنا كان عندنا غرام عجيب مع شاي البكا .
* بنحبو أكتر من شاي الفرح .
* لو سمعنا في زول مات بنمشي نعزي الشاي وبنشرب الفاتحة .
* تلقانا شايلين الفاتحة وعيونا في صبارة الشاي.
* وفلسفتنا في الموضوع انو النسوان بيكونن مخلصات لحظة الحزن .
* بعملن الشاي بضمير.
* ما بكلفتن الشغلة .
* بيكونن حزينات وخايفات من الموت .
* الواحدة تعمل ليك الشاي بحزن وإخلاص وشفافية كمان .
* وبما أن ذلك كذلك .. التحية لكل (بت) قاعدة تعمل شاي في بيت البكا والتحية كمان لكل (مرا) قاعدة تعمل سلطة أسود في بيت العرس .
* (99%) من أبناء الشعب السوداني الفضل يتركون (الزرارة الفوق) فاتحة ..
* نادر جدا تلقي ليك زول (مُزرر) الزرارة الفوق ، والغريبة كل (القُمصان) عندها (زراير فوق) ..
* الزرارة الفوق مخصصة لـ(الكرفتة) . *وإحنا الكرفتة عندنا زي (البُرجم) بنلبسها مرة في العُمر .
* البُرجم بيجي للزول مرة في العُمر والكرفتة بنلبسها يوم العرس الذي هو مرة في العُمر .
* قصة وأخرها لسه .
* دمج (الشاي مع اللبن) هو في الأصل إختصار للكبابي ..
* زي دمج فاتورة الكهربا (المافي) مع فاتورة الموية (المافي برضو) ..
* دمج فاتورة الكهربا مع الموية هو إختصار وتسهيل للتحصيل ..
* وشاي اللبن يمكن أن تشربه بالطريقة التقليدية المعروفة ويمكن أن تشربه عن طريق (كبايتين) ..
* تجيب (كباية شاي أحمر) و(كباية لبن) وتشرب من الكباية دى جقمة ومن الكباية التانية جقمة ..
* يعنى بدل تجمع (الشاي الأحمر واللبن في كباية واحدة) تخلى كل واحد في كباية براهو وتشرب من الكبايتين ..
* في الحالة دى خلط الشاي باللبن ح يتم داخل (البطن) وليس في (الكفتيره) أو (البراد) ..
* وأنا حقيقة النظرية بتاعت شاي اللبن دي عايز الهلال يعملها مع عبد الرؤوف والتش .
* جيبوا لينا الشاي (الأحمر) ما دام نحن عندنا اللبن .
* فهم برضو .
* ونركب صافنات ونجيبة (جنوبية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* وبلقي الدنيا فرحة لما ….. (أكل شعيرية يوم الثلاثاء) .
كانت هذه تفاصيل خبر لو أكلت الشعيرية يوم (الأربعاء) بتكون خجلان من (الجمعة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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