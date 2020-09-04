لو أكلت الشعيرية يوم (الأربعاء) بتكون خجلان من (الجمعة) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في زمن (البشير) كنا بنمشي (نقيل) في البحر .

* وفي زمن حمدوك البحر بقى يجي (يقيل) معانا .

* كانت رحلتنا إلي البحر والآن البحر رحل عندنا .

* حقيقة ما عارف كعب عمر البشير ولا (غتيت) البحر .

* غايتو واحد فيهم صاح.

* ارتبطت (الشعيرية) ارتباطا قويا بيوم الجمعة .

* حتى أننا كنا نظن أن أكل (الشعيرية) لا يجوز إلا يوم الجمعة .

* الواحد فينا لو جابوا ليهو شعيرية يوم الأربعاء بياكلها بالدس .

* ممكن تأكل الشعيرية يوم (الأحد) لكن بتكون خجلان من (الجمعة) .

* فهم بؤضو .

* كانت بتعاني من تساقط في (شعر الحاجب الشمال) .

* جرتو بالقلم لكن (القلم ما ببقى شعر) .

نصحوها تقابل أخصائي .. قابلتو وقرر ليها (عملية زراعة) .

* زرعت الحاجب لكن الشعر قام عكس . الشعر بدل ما يطلع بره محل الحاجب قام قام ليها لجوة محل المخ .

* هي الآن عبارة عن (حاجب جوة) و(حاجب بره) .

* تشوفها تحلف تقول عربية طافية نور .

حالة صعبة .

* السلام هو (عافية الأوطان) ، ولو وصلت كل الأطراف السودانية لهذه القناعة سيكون البلد (بخير وعافية) .

* تظل فرحتنا منقوصة ما لم يلحق عبد الواحد والحلو بالركب .

* البلد بتتبني بالعرق ما بالدم يا أولاد الحلال .

* أسوأ (سبعة) حاجات في الدنيا دي (خمسة) هي : (مسمار الباب البشرط ليك القميص وانت في عجلة من أمرك) و(البت أم لقمة كبيرة) و(الكلب الما بتراجل وينبح فيك إلا بعد يشوف البنات في الشارع) .

* الحياة قبل كورونا وبعد كورونا اختلفت اختلاف كبير .

* قبل كورونا (السكر) بالكيلو و(السفر) بالمحطات.

* وبعد كورونا السفر بقى بالكيلو وربما يصبح السكر بالمتر .

* تجي لبتاع الدكان تقول ليهو اديني (نص متر سكر) ، وتمشي لبتاع السفريات تقول ليهو : (مسافر لي سبعة كيلو وجاي)

* وغايتو جنس غايتو

* نحن وأولاد حلتنا كان عندنا غرام عجيب مع شاي البكا .

* بنحبو أكتر من شاي الفرح .

* لو سمعنا في زول مات بنمشي نعزي الشاي وبنشرب الفاتحة .

* تلقانا شايلين الفاتحة وعيونا في صبارة الشاي.

* وفلسفتنا في الموضوع انو النسوان بيكونن مخلصات لحظة الحزن .

* بعملن الشاي بضمير.

* ما بكلفتن الشغلة .

* بيكونن حزينات وخايفات من الموت .

* الواحدة تعمل ليك الشاي بحزن وإخلاص وشفافية كمان .

* وبما أن ذلك كذلك .. التحية لكل (بت) قاعدة تعمل شاي في بيت البكا والتحية كمان لكل (مرا) قاعدة تعمل سلطة أسود في بيت العرس .

* (99%) من أبناء الشعب السوداني الفضل يتركون (الزرارة الفوق) فاتحة ..

* نادر جدا تلقي ليك زول (مُزرر) الزرارة الفوق ، والغريبة كل (القُمصان) عندها (زراير فوق) ..

* الزرارة الفوق مخصصة لـ(الكرفتة) . *وإحنا الكرفتة عندنا زي (البُرجم) بنلبسها مرة في العُمر .

* البُرجم بيجي للزول مرة في العُمر والكرفتة بنلبسها يوم العرس الذي هو مرة في العُمر .

* قصة وأخرها لسه .

* دمج (الشاي مع اللبن) هو في الأصل إختصار للكبابي ..

* زي دمج فاتورة الكهربا (المافي) مع فاتورة الموية (المافي برضو) ..

* دمج فاتورة الكهربا مع الموية هو إختصار وتسهيل للتحصيل ..

* وشاي اللبن يمكن أن تشربه بالطريقة التقليدية المعروفة ويمكن أن تشربه عن طريق (كبايتين) ..

* تجيب (كباية شاي أحمر) و(كباية لبن) وتشرب من الكباية دى جقمة ومن الكباية التانية جقمة ..

* يعنى بدل تجمع (الشاي الأحمر واللبن في كباية واحدة) تخلى كل واحد في كباية براهو وتشرب من الكبايتين ..

* في الحالة دى خلط الشاي باللبن ح يتم داخل (البطن) وليس في (الكفتيره) أو (البراد) ..

* وأنا حقيقة النظرية بتاعت شاي اللبن دي عايز الهلال يعملها مع عبد الرؤوف والتش .

* جيبوا لينا الشاي (الأحمر) ما دام نحن عندنا اللبن .

* فهم برضو .

* ونركب صافنات ونجيبة (جنوبية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* وبلقي الدنيا فرحة لما ….. (أكل شعيرية يوم الثلاثاء) .