دبابيس.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** ارجو ان أوضح لبعض الاخوة الزملاء ولجماهير المريخ ان تمسك الاتحاد العام بمجلس الفشل المريخي يأتي من كونه ان الصادق مادبو امين المال موجود كضابط رابع والنظام الأساسي للمريخ وللاتحاد العام يقول طالما موجود ضابط رابع فالمجلس شرعي وقد سألت بروف كمال شداد شخصيا عن شرعية المجلس وقال لي بالحرف الواحد طالما هنالك احد الضباط الأربعة موجود فالمجلس شرعي وسبق وان كتبت ذلك كثيرا وترجيت الاخ مادبو تقديم استقالته من أجل المريخ لكنه مكنكش في المنصب واكرر القول الان ان تقديم مادبو لاستقالته يعني ان انهيار المجلس ومادبو كان من المفترض فصله من المجلس لتغيبه عن ثلاث اجتماعات وهو غاب لعامين كاملين ولم يفصل وحاليا غاب أكثر من اسبوعين وبرضو قاعد

** كيف نقنع الصادق مادبو بالاستقالة ..هذا هو السؤال والحديث عن كونه شداد اهتم بالهلال ولم يهتم بالمريخ كلام فارغ وقد أكدنا أكثر من مليون مرة ان شداد وهو يجلس في هذا المقعد الخطير لا يعرف الهلال ولا المريخ ويتعامل بالقانون فقط والقانون يقول ان مجلس المريخ شرعي في وجود ضابط رابع

ومنعا لتزييف الحقائق نشير ان شداد منح لجنة طرح الثقة من مجلس الفشل الضوء الأخضر لعقد جمعية عمومية للاطاح بالمجلس اذا سمحت لها السلطات الصحية

** مجلس الفشل المريخ قرر قيام جمعية عمومية للنادي في الثالث من أكتوبر لانتخاب اللجان العدلية ولن يسمح الاتحاد العام بعقد الجمعية لأن مجلس الفشل يفترض ان يعقد جمعية للنظر في النظام الأساسي الكارثة الذي إجازته الجمعية التعاونية والسيد نصرالدين حميدتي عضو الاتحاد العام أوضح ذلك امس واكد ان مجلس المريخ ملزم بعقد جمعية النظام الأساسي قبل التفكير في أي جمعية اخري

** بعضا من جماهير المريخ تجمعوا امس امام المكتب التنفيذي ورفعوا لافتات كان بعضها مسيئا والجماهير أظنها محرضة من بعض الجهات وطالبت بذهاب مدثر خيري .

** حقيقة لا أعرف سر تمسك الاخ مدثر خيري بوظيفة المدير التنفيذي وقد وجد الفرصة للابتعاد من هذا المجلس الفاشل وما أرجوه منه الان ان يعلن ابتعاده ليرتاح ونستريح من هذا المسلسل السخيف

** راجت اخبار بان مجلس الفشل جمد عضوية الصادق مادبو وعمر محمد عبد الله وقطعا المجلس لا يستطيع تجميد عضوية مادبو لانه ضابط رابع وتجميد عضويته يعني انهيار المجلس

** والله لاعبي المريخ يعانون أشد المعاناة هذه الايام ..لم يستلموا ولا جنيه من فترة طويلة واضطر احدهم لبيع سيارته للايفاء بالتزاماته الأسرية وكل ما يقال عن إعادة تسجيل محمد الرشيد ورمضان عجب مجرد وعود وما عايزين ندخل في تفاصيل اكتر ..وخلو الطابق مستور

** بروف كمال شداد بذل جهدا خارقا ليصل إلي القائمة الحالية للجنة التطبيع الهلالية حرصا منه علي استقرار النادي الكبير ولم يستثني أي تنظيم ..والحمد شهدنا تراجعا من بعض الاقلام الهلالية التي شنت هجوما شرسا علي هشام السوباط ورفاقه ولقاء السحاب بين السوباط و الكاردينال فتح آفاقا واسعة وكان له مفعول السحر وسط الجماهير ومجلس السوباط قام بتوزيع المهام واعاد الشاب النشط عبدالمهيمن الأمين لإدارة الكرة وصرف مرتبات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لاشهر مضت ومحمد عثمان الكوارتي اقتنع وقال حنستعد للانتخابات وايضا صابر الخندقاوي قال نفس الكلام

** الموسم الكروي الجديد في ايطاليا انطلق وإيطاليا أكثر بلد تأثر بالكروونا والموسم الجديد انطلق في اسبانيا وانجلترا والدوري المصري شارف علي النهاية وكذلك الدوري السعودي والتونسي والمغربي والدوريات مشتعلة في كل البلدان الا في السودان الحبيب والتحية للوزيرة ولاء البوشي وللسلطات الصحية

** الاتحاد العام سيضطر لاعتماد الأندية التي تمثل السودان في بطولتي أفريقيا من دوري الموسم الماضي وطبعا المريخ البطل والهلال الثاني والأهلي شندي الثالث والخرطوم الوطني الرابع ..واذا سمحت السلطات الصحية بعودة النشاط يمكن إكمال الدوري الممتاز قبل ٢١ أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد من الاتحاد الأفريقي لاستلام أسماء الأندية

** المباريات الودية بين أندية الدرجة الممتازة مدورة والنشاط الرسمي موقوف …دي كيف يا ولاء

** تمنيت الاخ عبد الرحمن ابو مرين الرجل المخلص للهلال في عضوية لجنة التطبيع

** في الأخبار ان كابتن محمود صالح رئيس النادي الأهلي العاصمي السابق ينوي الترشح لرئاسة اتحاد الخرطوم والامنيات له بالتوفيق وهو اهل للمنصب

** سعادة الفريق عزالدين الشيخ مدير الشرطه كسب احترام كل الشعب السوداني وهو يتحرك بقوة لمحاربة الجريمة والمجرمين وقد أدت الشرطة عملا عظيما رائعا في اليومين الماضيين ونتمني ان يتواصل مشوار الحرب علي الإجرام وان نكون جميعا مع الشرطة ومديرها البطل الذي أعاد هيبة الدولة

** الرحمة والمغفرة لصديقنا العزيز ظريف امدرمان الهادي نصرالدين والذي وبفقده فقدت امدرمان ركن كبير من أركانها

** واللهيب البكوي في روحي هو انت قلبي دايرك

** آخر دبوس

** ربنا يهديك يا الصادق مادبو …استقيل لترتاح جماهير المريخ