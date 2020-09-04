الهلال زي (حفلة وردي) لو قمت تبشر بس بتلقى (كرسيك) في زول قعد فيه!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· ما في زول اكبر من الهلال …ولا حصل يوم الهلال وقف ليه عند زول.

· لاعب ..او مدرب ..او صحفي.. او اداري.

· كلهم بيمشوا ويظل الهلال.

· ويبقى الهلال.

· أي حاجة ممكن تتغير.

· أي حاجة قابلة للتبديل ..إلّا (جمهور الهلال).

· السر في الجمهور.

· الهلال اكتسب عظمته من جمهوره.

· الاداري بيمشي ويجي.

· الصحفي ممكن يشتروه.

· اللاعب ممكن ينتقل للنادي المنافس.

· والجمهور الثابت لا يتبدل.

· المشجع هو الاساس في كرة القدم.

· صلاح ادريس جاء للهلال ..سيطر ومسك الساحة …وعمل أي شيء في الكرة.

· صلاح ادريس من سيطرتو لمن بقى (يلحن) وبقى يغني ليه الفنانين.

· كتب صلاح ادريس (الاعمدة) الصحفية وبقى صلاح ادريس الكل في الكل …ليس في الهلال فقط بل في الساحة كلها.

· رئيس الهلال وصحفي وملحن.

· لكن صلاح ادريس يوم قال يفوت من الهلال …مضى دون ان يتوقف عندو زول.

· انتهت فترته…والهلال ما وقف.

· صلاح ادريس ابتعد من الساحة وخرج من الخدمة …و (الالحان) ذاتها فكت منو.

· هذا بعد ان كان صلاح ادريس ملأ السمع والبصر.

· صلاح فات من الهلال ولغاية الآن بفتش في طريق العودة.

· وما في أي طريقة.

· الكاردينال ..قال لو عاوز ميسي بجيبو.

· والقروش العندنا ..الحكومة ما عندها.

· وح نجيب ساماتا والاخطر من ساماتا.

· الكاردينال للأمانة دفع ..وعمل الجوهرة الزرقاء من طابقين…ما في كلام.

· المقصورة من ثلاث طوابق.

· الكاردينال عمل جريدة الهلال.

· وعمل القناة.

· وكتب شعر عديل كدا (زول بريدك زي ما في).

· وقال لو في زول عاوز يمسك الهلال يجهز ليه 9 مليون دولار برة.

· انتوا قايلين هشام السوباط ما ظهر.

· فجأة كدا ظهر ليك (السوباط).

· الكاردينال هسع بقى يفتش في (لجان التطبيع)…و (الوقفات الاحتجاجية).

· خلاص يا ريس.

· البيمرق من الهلال تاني ما برجع.

· او على الاقل ما برجع بي اخوي واخوك.

· الكاردينال هو عارف كدا…فقد ظل الكاردينال يدور حول الهلال 7 سنوات عشان يخش للهلال وما لقى طريقة.

· فشل الكاردينال في الانتخابات امام الامين البرير…ولم يصبح رئيسا للهلال إلّا في الانتخابات التالية.

· الكاردينال عارف الهلال …ولا في زول بشكك في عشق الكاردينال للهلال.

· لكن في النهاية الكاردينال قرر يبعد عن الهلال …ورفض ان يكون على رأس لجنة التطبيع.

· الكاردينال ما عارف فيها (سوباط).

· والله قادر.

· د ازول بجيب الجاز والجازلين والبنزين للبلد ..ما بجيب الجاز للهلال.

· مدور البلد دي كلها ..ما بدور الهلال.

· ظهر لينا زول عندو قروش اكتر من قروش الكاردينال.

· والحكومة البقول الكاردينال انو عندو قروش اكتر من قروشها (السوباط) قاعد يسلفها بي جيشها وبنك السودان المركزي.

· يا زول الهلال ما بقيف على زول.

· ظهر للهلال رئيس خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد بدرجة الشرف.

· الدكتور كمال شداد جاب للجنة تطبيع الهلال اعضاء ..اقل واحد فيهم عالم ذرة.

· في الهلال دا ما تمرق.

· ما تقوم.

· الهلال زي حفلة وردي ..وقت تكون قاعد في (كرسي)..تقوم تنفعل وتتنفخ وتقول اقوم ابشر على العريس وابارك ليه.

· تقوم تبشر ترجع ما بتلقى (كرسيك).

· هسع في الهلال الزول البقوم ما بلقى (كرسيه).

· لو قمت تبشر ساكت …بتقلى (الكرسي) في زول قعد فيه.

· ناس هشام السوباط جاهزين.

· الهلال كدا.

· قالوا كورونا.

· وقالوا السلطة التى كانت تدعم الهلال والمريخ سقطت.

· وقالوا الدولار اصبح بـ (200) جنيه.

· وقالوا ما في زول تاني بيجازف ويمسك الهلال او المريخ في الاوضاع دي.

· مع الحاجات دي كلها.

· والشوارع المقفلة.

· ظهر لينا هشام السوباط.

· (السوباط) زول كدا جمع صلاح ادريس وجمال الوالي واشرف الكاردينال في (سبيطة) واحدة.

· الاهم من ذلك ان لجنة التطبيع الهلالية فيها ناس عندهم افكار وروي زي ناس الطاهر يونس والفاضل التوم والامين عبدالقادر ورامي كمال.

· اللجنة فيها علم زي عبدالله العاقب …اللجنة فيها هلالاب خلص …زي اسماعيل عثمان ونزار عوض مالك.

· والطيب العباسي ماسك العضوية وشاكر علي طاهر في احتياطي المجلس.

· مجموعة من الشباب الذين سوف يحدثوا (الجديد) في الهلال.

· اعتقد ان العمل الاداري في الهلال حدث فيه (تحديث).

· الدكتور كمال شداد …ونحن في هذه الظروف الصعبة …كورونا وثورة .ودولار بـ (200) جنيه وجد ان هناك (22) تنظيم في الهلال بتصارعوا ويتنافسوا من اجل حكم الهلال.

· في عظمة اكتر من كدا.

· لجان التطبيع بحدث فيها هذا الصراع.

· الهلال عندو كبار …الحكيم طه علي البشير الذي لعب دور كبير في اختيار هذه اللجنة وعبدالرحمن سرالختم ومختار مكي والكبير احمد حسب الرسول.

· الهلال عندو (اسياد) حقيقين.

· 22 تنظيم بتصارعوا من اجل ان يحكموا الهلال …والبلاد تمر بهذه الظروف.

· انتوا عارفين ان ادم سوداكال رغم عدم الاتفاق عليه في المريخ ومع انه نزل الانتخابات وهو في السجن لم يجد في المريخ من ينافسه.

· ادم سوداكال فاز بالتزكية في المريخ.

· وفي الهلال مع كورونا والحراك الثوري والدولار الذي اصبح بـ 200 جنيه هناك 22 تنظيم بتنفاسوا من اجل الهلال.

· عليكم الله في عظمة اكتر من كدا.

· حتى الصراع الاعلامي مع (سلبياته) الكتيرة لكنه افرز حراك حقيقي في الساحة.

· صحف تصدر ورقيا باسم الهلال.

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· وصحف تصدر الكترونيا.

· ومواقع تحمل اسم الهلال.

· وحراك حقيقي وتفاعل كبير لجمهور الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام يتابع احداث الهلال.

· الهلال عظمة.

· الفرق كبير بين الهلال والآخرين.

· نحن مرقنا.

· نحن بعدنا.

· الهلال يقف وحيدا في الساحة.

· نحمد الله على هذه النعمة.

· ابقوا حافظوا على هلالكم ..انتوا عندكم كنز.

· يمشي صلاح ادريس.

· يمشي البرير.

· يمشي الكاردينال.

· كلهم الدرب راح ليهم.

· كلهم ما عرفوا طريق الرجعة.

· عشان كدا انت يا هشام السوباط اعرفها.

· نعمة الهلال دي ما ساهلة.

· طبيعي تتعرض للضغوط الاعلامية.

· وطبيعي تتعرض للضغوط الجماهيرية.

· أي زول عاوز يبقى كبير – لازم يمر بهذه الضغوط.

· أي زول عاوز يبقى عظيم ..لازم يدفع الثمن.

· وانت الفرصة جاتك.

· الهلال نعمة.

· هشام السوباط قال تصريح احسب انه توفق فيه توفيقا كبيرا.

· هشام السوباط قال انه جاء للهلال من اجل ان يسعد جمهور الهلال.

· وجمهور الهلال يستحق السعادة.

· سوف ننظر ونرى ان كان السوباط قادر على ان يفعل ذلك.

· ان نجح السوباط في اسعاد جماهير الهلال سوف نطلق عليه لقب (صاحب السعادة).

· ما ح نستعجل.

· ولا ح نتكلم ساي.

· سوف ننتظر ونشوف البحصل شنو؟.

· سوف نحاسب.

· ونسأل.

· ونتكلم.

· وننتقد.

· ما في أي مشكلة.

· أي زول يقول كلامو.

· وفي النهاية لا يصح إلّا الصحيح.

· بس ابقوا احمدوا الله على نعمة الهلال.

· …………

متاريس

· الكاردينال قدم الكثير للهلال.

· الجوهرة الزرقاء انجاز حقيقي …وتاريخ لا يمكن ان يمسح للكاردينال.

· وقناة الهلال الفضائية …احدثت اضافة كبيرة للهلال.

· بس كانت في مشاكل فنية.

· في عدم استقرار فني.

· في فترة الكاردينال كان هناك فراغ اداري وأخطاء كارثية.

· ان شاءالله هشام السوباط ولجنته يتعلموا من التجارب.

· ان شاءالله يتعلموا من التاريخ.

· ويسعدوا جمهور الهلال.

· لا شيء اعظم من سعادة جمهور الهلال.

· اسعدوا الجمهور بس.

· التسجيلات القادمة هي الاختبار الحقيقي للجنة التطبيع.

· الهلال يحتاج للكثير.

· عاوزين تسجيلات صاح.

· عودة جمال سالم ..خبر مفرح.

· جمال سالم حارس لا بد منه …قدم الكثير للهلال والمريخ.

· زيارة رؤساء الهلال السابقين خطوة موقفة.

· شيء جميل ورائع.

· والهلال كدا.

· ارسال وفد من مجلس الهلال لمدينة ود مدني لاداء واجب العزاء في فقيد الكرة السودانية لاعب المنتخب الوطني والهلال السابق كابتن سمير صالح يترأس الوفد الأمين العام للمجلس والمهندس رامي كمال بالاضافة للدكتور عبدالله العاقب ومن قدامى لاعبي الهلال الدكتور علي قاقارين والكابتن شوقي عبدالعزيز..امر ممتاز من لجنة التطبيع.

· الجميل ان الوفد يضم الدكتور علي قاقارين والكابتن شوقي عبدالعزيز.

· عين العقل.

· نختلف ..او نتفق …يبقى حب الهلال هو الاقوى.

· ………….

· ترس اخير : التسجيلات السنة دي في الهلال سوف تكون ان شاءالله اخطر من الفيضانات.