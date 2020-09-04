بوب: حكومة حمدوك وصلت إلى مرحلة الإفلاس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد المعروف البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب عجز حكومة حمدوك الاداري والبيروقراطي بالعجز (كامل الدسم). وقال في تصريح صحفي ان البروقراطية الحكومية تتسبب في تعثر تخليص الوقود في الميناء بعد أن طرحت عطاءاتها للشركات مما يؤكد انطباق الوصف عليها. وقال بوب أن هذا يدل علي فشل الوزارتين وفشل الحكومة بكاملها لأن هذا الأمر يعتبر مسؤولية الحكومة. وأكد بوب أن الحكومة وصلت إلى مرحلة الإفلاس وهذا أمر متوقع مع كل قراراتها السابقة التي افقدتها كل مصداقية وافقدت الدولة هيبتها. وأوضح بوب أن من أهم مزايا صانع القرارات هو قدرته على القراءة وهذا يتطلب مواهب ذهنية إلى جانب البيانات الضرورية وبدونها يكون في حالة تخبط. وأشار بوب إلى أنه سبق لوزارة المالية أن ملأت البلاد ضجيجاً بعطاءات الطاقة ومواد غذائية، ووصلت المواد البترولية وحان وقت الدفع وكيف لا يعرفون ذلك. ووصف بوب ردة فعل المالية تجاه تخليص بواخر الوقود التي ترسو الآن في الميناء بأن عذرها أقبح من ذنب لأن الذي يسير البلاد هو الوقود وقد سبق ذلك أزمات عديدة. وأضاف بوب إن مثل هذا الموقف تكرر سابقاً في زمن حكومات أخرى ولكن كان هناك تمويل من الداخل وضمانات حكومية وهذا يتطلب اتصالات وعلاقات لإنقاذ البلاد من المحنة. وجزم بوب أن وزارة المالية على علم بهذه الإشكالية خاصة أن المبلغ ليس كبيراً وهو ضروري ويمكن تمويله من الداخل.

وكشف بوب أن هذا العجز يعتبر مؤشر خطير من الموقف الحالي وهو أن كل الحلفاء والأصدقاء الذين يتحدثون عنهم باتوا يشاهدون من بعيد لبعيد محنة السودان ولا يحركوا ساكناً، والأكثر أنهم لا يثقون في مقدرة الحكومة علي تسيير البلاد.

وتساءل بوب أين هو الذهب والصادرات التي تذهب ولا تجلب عائد والسؤال الأكبر أين هو البترول السوداني الذي اختفى في ظروف غامضة.